Joven en silla de ruedas multado por parquearse en área para personas con discapacidad

Un joven en silla de ruedas fue multado por estacionarse en un área reservada para personas con discapacidad. Diego Rebolledo, usuario de TikTok, compartió el incidente viralmente, narrando cómo un agente de tránsito le impuso la infracción, a pesar de que su vehículo no tenía la calcomanía correspondiente.

De manera irónica, el joven no critica al gobierno ni a la administración actual, sino a sí mismo, por haber estacionado su auto sin autorización en estos espacios.

“Me infraccionaron porque soy tan despistado, no me di cuenta de que me estacioné en un espacio para personas con discapacidad”, menciona el joven con sarcasmo para resaltar su propio error.