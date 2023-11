Esdras Morales: “Venía pedaleando con el corazón, ya no daba más”

En una emocionante jornada marcada por el desafío de la Cumbre de Alaska, el ciclista guatemalteco Esdras Morales, representando al equipo Hino-One, se destacó al ganar la octava etapa de la 62 Vuelta Ciclística de Guatemala. Con un apasionante sprint final, Morales cruzó la línea de meta como el gran triunfador de esta exigente etapa, registrando un tiempo de 3:08:27.

Morales, visiblemente emocionado tras la victoria, compartió sus impresiones con la prensa: “La he estado buscando desde que inició la vuelta, he estado insistiendo tanto. Al final se me dio, quedé vacío. Como se dice en el ciclismo, venía pedaleando con el corazón y no con las piernas, ya no daba más. Recordé que mi familia me estaba esperando al final, a ellos les dedico esta etapa”.

#VueltaGuateEU | 🗣️ Palabras de Esdras Morales, ganador de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2023 🇬🇹🚴🏻 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/NHC7i6N73g — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 24, 2023

Este triunfo en la octava etapa no solo consolida la destreza de Morales como ciclista de élite, sino que también resalta su dedicación y perseverancia a lo largo de la competición. Su victoria se vuelve aún más especial al considerar el escenario desafiante de la Cumbre de Alaska, que puso a prueba la resistencia y habilidades de los participantes.

Una vuelta inolvidable para Morales

Es importante destacar que la 62 Vuelta Ciclística de Guatemala está siendo una experiencia inolvidable para Esdras Morales. A pesar de encontrarse distante en la lucha por el título general, el ciclista nacional lidera actualmente en los Premios de Montaña con 42 puntos.

Este logro lo coloca como referente en esta categoría, y Morales deberá continuar demostrando su superioridad en las últimas dos etapas para sellar su triunfo en este apartado en el evento que ha inundado de emoción las calles de Guatemala. Con el corazón en el pedal, Esdras Morales sigue dejando huella en la prestigiosa competición ciclística.