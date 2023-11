La Liga de Arabia Saudita rendida a los pies de Cristiano Ronaldo

En una actuación estelar, Cristiano Ronaldo guió al Al Nassr hacia una contundente victoria por 3-0 sobre el Al-Okhdood Club, destacándose con dos anotaciones en un espectáculo de habilidad goleadora. A pesar de su participación en el cierre de la fecha FIFA de noviembre con Portugal a mitad de semana, el astuto delantero portugués no mostró signos de fatiga al regresar a Arabia Saudita para deleitar a los fanáticos con su brillante desempeño.

La primera mitad del encuentro fue relativamente discreta para el astro portugués, que no aportó en el ataque de su equipo, que no le extrañó como protagonista al marcharse al descanso con una ventaja de 1-0. Sin embargo, la segunda mitad vio la explosión de Cristiano Ronaldo. Aunque un gol suyo al minuto 74 fue anulado por fuera de juego, el líder del equipo no dejó de creer. Tan solo tres minutos después, capitalizó un error en el despeje del arquero rival para anotar el segundo gol del Al Nassr en el AL-AWWAL PARK Stadium.

Doblete de Cristiano en la victoria de Al Nassr (3-0) sobre Al Okhdood. ¡Pero atención con la jugada del 2do tanto! 🔥🥵 pic.twitter.com/ddHRQCvrkx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 24, 2023

El momento culminante llegó al minuto 80, cuando Cristiano Ronaldo, con su instinto goleador característico, aprovechó una mala salida del arquero contrario para anotar desde larga distancia y sellar la victoria con un definitivo 3-0. Este triunfo consolida al Al Nassr en el subliderato de la liga.

Un 2023 brutal para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, sigue desafiando las expectativas y demostrando que la edad es simplemente un número. El delantero portugués lidera la tabla de goleadores en la liga saudí con impresionantes 15 anotaciones. En lo que va del año 2023, sus cifras son sobresalientes, acumulando un total de 48 goles, consolidándose como un referente indiscutible en el mundo del fútbol. Su desempeño impecable continúa haciendo del 2023 un año inolvidable para el legendario Cristiano Ronaldo.