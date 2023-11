Arsenal derrota al Brentford y es nuevo líder de la Premier League

Después del empate entre dos gigantes, el Manchester City y el Liverpool, las miradas se dirigían hacia el Arsenal, que tenía la oportunidad de escalar hasta la cima de la tabla en la prestigiosa Premier League.

El conjunto londinense, que próximamente enfrentará al Sevilla en la Liga de Campeones, realizó inversiones notables durante el periodo de traspasos del verano pasado bajo la dirección de Mikel Arteta. Con una plantilla de calidad, el Arsenal se enfrentó al Brentford en el Gtech Community Stadium con la firme intención de asegurar los tres puntos.

Kai Havertz's late header sends @Arsenal to the top of the league! 🔝 pic.twitter.com/IZmuJXYfx5

— Premier League (@premierleague) November 25, 2023