Fallece Terry Venables, exentrenador del FC Barcelona

En un día marcado por la tristeza y el lamento, el mundo del fútbol llora la pérdida de Terry Venables, un hombre cuyo legado resonará por siempre en las canchas. A sus 80 años, el exentrenador del FC Barcelona e Inglaterra falleció tras una prolongada enfermedad, dejando un vacío imborrable en el corazón de los fanáticos y la comunidad futbolística.

Terry Venables, conocido por su exitosa gestión como seleccionador de Inglaterra, guió al equipo a las semifinales de la Eurocopa-1996, un hito que quedará grabado en la memoria de los aficionados al fútbol. Su habilidad para inspirar a sus jugadores y su enfoque estratégico le ganaron el respeto de la comunidad futbolística.

We are deeply saddened to learn of the passing of Terry Venables at the age of 80.

Having won two senior caps as a player, Terry went onto manage the #ThreeLions between 1994 and 1996 – proudly leading us to the semi-finals of Euro 96.

— England (@England) November 26, 2023