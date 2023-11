Joe Biden no asistirá a la cumbre climática COP28

El presidente de EE. UU., Joe Biden, no asistirá a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP28), que se realizará en Dubái, anunció el domingo una fuente oficial.

Un funcionario estadounidense confirmó que Biden no planeaba asistir a la COP28 esta semana, ni en una fase más avanzada. La cumbre culmina el 12 de diciembre. El funcionario, bajo anonimato, no dio explicaciones sobre la decisión de Biden, que ha estado enfocado por más de un mes en la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, y que también busca atender su agenda interna a menos de un año de las elecciones presidenciales del próximo año.

Las agendas publicadas por la Casa Blanca para el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris no mostraban viajes de ninguno de los dos a Dubái esta semana. Los compromisos de Biden incluyen un viaje a Colorado para destacar las inversiones en energía eólica, una reunión con el presidente de Angola y el encendido del árbol de Navidad.

John Kerry, enviado climático de EE. UU., exsecretario de Estado y senador, dirigirá el día a día de las negociaciones por parte del país norteamericano.

Se espera que unas 70 mil personas, entre ellas líderes de varios países y el papa Francisco, asistan a la COP28, que comienza el jueves, en lo que podría ser la mayor cumbre climática de Naciones Unidas hasta la fecha.

