Diputada electa defiende su emprendimiento en ventas por catálogo

La diputada electa por Sacatepéquez, Mercedes Monzón Escobedo, del partido Movimiento Semilla, ha generado debate al revelar su dedicación a las ventas por catálogo como fuente de ingresos. Su reciente declaración en redes sociales ha puesto de manifiesto su compromiso con este emprendimiento y desencadenado diversas reacciones en la opinión pública.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la diputada compartió abiertamente su experiencia en las ventas por catálogo y defendió su elección como medio para sostenerse económicamente y financió parte de su campaña política. “Si soy la diputada que vende por catálogo maquillaje, lo seré con orgullo. Pena robar”, expresó Monzón. Escobedo.

Me está funando un mae x vender x catálogo en IG, pues tengo q generar ingresos y gracias a la vida vender x catálogo me ha sostenido estos meses y pagó parte de mi campaña. Así q no me da vergüenza, Si soy la diputada q vende x catálogo maquillaje lo seré con orgullo, pena robar

— Mercedes Monzón Escobedo (@Merce_Moon) November 29, 2023