Pesquisidora recomienda retirar inmunidad a magistrados del TSE

La comisión pesquisidora encargada de conocer los antejuicios contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados de incurrir en irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) concluyó este miércoles 29 de noviembre con la elaboración del informe final. En este se recomendó que se pueda retirar la inmunidad a los togados que no cuentan con un amparo provisional.

El presidente de esta instancia, Enrique Montano, explicó que esta postura que se refleja en el documento que se remitirá al pleno del Congreso se tomó con tres votos a favor y dos en contra de parte de los diputados que la integran.

Con respecto a la decisión tomada por parte de los legisladores, añadió que cada uno se basó en los argumentos escuchados durante las audiencias realizadas en los 10 días de trabajo. Añadió que cada quien tiene derecho a circunstanciar su voto, que es lo que él hará.

Esto porque, en su caso, el pronunciamiento es en contra de que se despoje a las autoridades electorales de su derecho de antejuicio, pues consideró que el análisis del caso se hizo en un tiempo muy corto en el que no se pudo conocer distinta información, lo que generó ciertos “vacíos legales”.

“Yo no puedo tomar un juicio de decir sí o no si no tengo toda la información pertinente. Esto fue apresurado. Es la primera experiencia que yo tengo en esto, pero fue apresuradísimo. No se puede tener un juicio en 10 días. (…) Hubo mucha papelería que yo pedí y por el tiempo no me lo pudieron entregar”, expresó Montano.