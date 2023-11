Britney Spears preocupa a fans con inquietante video desnuda

Una vez más, Britney Spears sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un video desde la comodidad de su cama, sin nada de ropa y usando únicamente un collar de encaje

La cantante de 41 años saludó a sus fans con un sencillo “Buenos días”. Durante el video, incluso se dejó ver su mascota, un cachorro llamado Snow.

Para evitar que los fans siguieran criticando sus publicaciones, eliminó la sección de comentarios. Sin embargo, externaron su preocupación por la salud de la estrella pop en otras redes sociales.

Desde que Britney Spears obtuvo su libertad, luego de que se levantara la tutela que su papá ejercía sobre ella, mucho se ha dicho sobre el hecho de que, presuntamente, su familia llegó a robarle dinero; además de que vivían de su fortuna, pues ella seguía trabajando, a pesar de no tener derecho a tomar decisiones por ella misma.

Cabe mencionar que su hermana menor, Jamie Lynn, ha sido una de las señaladas por los fans, pues la protagonista de ‘Zoey 101′ siempre mostró su apoyo a su progenitor.

Jamie Lynn talks about Britney Spears in ‘I'm a Celebrity’:

“I’ve been the one person in her life, and she can say this, I’ve never taken anything from her.” pic.twitter.com/OgllCKsUjK

— Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2023