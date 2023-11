Magistrado Franco: “No existe una razón legal para que hagan el juicio en contra nuestra”

El magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mynor Franco, se refirió este miércoles 29 de noviembre al proceso de antejuicio que se sigue contra él y otros integrantes de ese órgano por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, reiteró que no incurrió en actos contrarios a la ley.

El magistrado se pronunció tomando en cuenta que para esta jornada se programó que los diputados que integran la comisión pesquisidora del Congreso que le da seguimiento al expediente del antejuicio emitieran el informe circunstanciado en el que recomendarán o no retirarles la inmunidad a los togados.

Franco señaló que, en su caso, presentó sus pruebas de descargo ante la referida instancia de manera escrita. En estas expuso que no existen fundamentos que respalden los señalamientos que hace la fiscalía en su contra, con respecto a que habría incurrido en algunos hechos que podrían constituir delitos como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

“Además de desvanecer hechos de las personas que plantearon la denuncia. Se expuso la carencia que tienen de fundamento, pues los señalamientos que ellos hacen son de redes sociales, no de hechos que les consten”, dijo.

Indicó que vale la pena señalar que quienes presentaron la denuncia dicen que hubo un apagón y se cayó el sistema aproximadamente a las 9:30 de la noche del 25 de junio, fecha en la que se realizó la primera vuelta de votaciones. Sin embargo, detalló que el mismo director de Informática del TSE en funciones les indicó a los legisladores que no hubo ningún fallo del alumbrado público ni se cayó el sistema.

Añadió que tomando en cuenta el argumento del encargado del despacho y lo mencionado por el gerente de la empresa Datasys S. A., proveedora del TREP, no es necesario ser experto en derecho mercantil, pues al ver la actuación de la empresa y cómo se desarrolló todo el proceso, no hay anomalías. “Así que se ve que no es una cuestión puramente legal”, manifestó.

En ese contexto, Franco señaló que, en su opinión, no existe una razón legal para que hagan el juicio en contra de las autoridades electorales. “Creemos que hemos actuado a conciencia y apegados a derecho, no se ha violado ninguna norma legal en el contrato”, resaltó.

Franco reitera persecución contra autoridades electorales

Con respecto a lo que se espera de la decisión de la pesquisidora, acerca de recomendar o no el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE, Franco dijo:

“Lo que queremos es que se resuelva, no por interés personal, sino por el país. El país está padeciendo una inestabilidad al respecto, lo que buscamos es darle estabilidad”.

Asimismo, aseguró que continúa la persecución contra el TSE. “Siempre van a estar actuando con una apariencia de legalidad y eso es lo que ha venido identificándose en este tipo de persecución. Gracias a Dios, creo que no tiene fundamento”, señaló.

Sin embargo, mencionó que es evidente que en la pesquisidora hay una postura de tres contra dos, siendo estos últimos los que quieren que sea más objetivo el análisis del expediente y se profundice en el tema antes de tomar una decisión. Pero aseguró que los demás legisladores estarían respaldando que se les despoje de la inmunidad, incluso uno de ellos adelantó criterio en ese sentido.

Finalmente, al ser cuestionado acerca de si se iría del país, si en caso se le retira el derecho de antejuicio y se abre una investigación en su contra, el magistrado lo negó. Estas fueron sus palabras:

“Yo me quedo en el país definitivamente, yo no tengo por qué salir huyendo. Realmente, si bien es cierto, es una cuestión que de jurídico tendrá un 25 por ciento, la cuestión es política”.

