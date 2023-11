La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala que fue desplegada en el marco de las Elecciones Generales 2023 recibió este miércoles 29 de noviembre el premio Wilson al servicio público. Los delegados llevaron a cabo una labor de verificación del desarrollo de los comicios, para lo cual hicieron un despliegue a nivel nacional.

Según informó la entidad internacional, se trata de un reconocimiento otorgado por el Wilson Center por el trabajo realizado por la misión, pues, a juicio de la institución, “ha luchado incansablemente para garantizar que se reconozca la voluntad de los votantes y no se interrumpa la transición de poder”.

El galardón fue entregado en la gala del Wilson Center en Miami, Estados Unidos, y fue recibido por el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, quien resaltó que se trata de un reconocimiento al valor y uso del multilateralismo y del Sistema Interamericano en la defensa y promoción de la democracia.

El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, quien también estuvo presente en la entrega del premio, y destacó el trabajo realizado por el jefe de la misión, el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga. De igual forma, resaltó el trabajo de los 177 observadores que participaron en el proceso.

Guatemala 🇬🇹 received an Award for Public Service for its resolute defense of Guatemala's democracy. Very proud to participate in the ceremony. Our appreciation to @TheWilsonCenter for recognizing the hard work of our 176 observers. pic.twitter.com/ibuWluwxN6

— Francisco Guerrero (@pacoguerreroa65) November 29, 2023