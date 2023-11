Autoridades indígenas buscan reunirse con junta directiva del Congreso

Autoridades indígenas y manifestantes de distintas organizaciones que se encuentran en los alrededores del Congreso de la República aseguraron que no se moverán del lugar hasta ser escuchados por la Junta Directiva del Legislativo. Mientras tanto, este miércoles 29 de noviembre está en desarrollo una nueva sesión en la que los diputados están conociendo distintas iniciativas de ley y se espera que puedan aprobar en segunda lectura la propuesta del Presupuesto 2024.

La presencia de los ciudadanos se mantiene desde hace nueve días en estos tramos, por lo que se ha realizado una serie de cierres vehiculares de parte de la Policía Nacional Civil, que continúa con decenas de agentes asignados a este punto con el fin de resguardar al personal de ese organismo y a los diputados. De igual forma, en esta jornada se observó un incremento de la presencia de antimotines, específicamente en la 9ª calle y 8ª avenida de la zona 1.

Uno de los líderes indígenas señaló que la población está en su derecho de exigir que haya libertad de locomoción, pues cuestionó a qué se debe esa fuerte cantidad de policías que están acordonando el Palacio Legislativo. “Nosotros no somos los causantes de esto, es el Congreso”, expuso.

“Insistimos y no vamos a irnos de aquí hasta que se den esos propósitos. Y allá en el Congreso hay un relajo, es el relajo entre ellos, no con nosotros. Seguramente entre ellos está la inseguridad, no es el pueblo”, añadió.