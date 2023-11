Inter Miami agota todos sus abonos para la temporada 2024 de la MLS

El Inter Miami, equipo que cuenta con la destacada presencia de Lionel Messi, ha anunciado con entusiasmo que ha logrado vender la totalidad de sus abonos para la esperada temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). Este hito resalta el impacto positivo que Messi ha tenido en la liga desde su llegada a mediados del año pasado.

La noticia revela no solo la popularidad del astro argentino sino también el creciente interés en el fútbol en Estados Unidos. La rápida venta de los abonos refleja la ansiedad de los fanáticos por presenciar en vivo las habilidades de Messi y el desempeño del Inter Miami en la próxima temporada. Este cambio en la dinámica de la afición demuestra cómo la presencia de jugadores de renombre puede transformar el panorama del deporte en una región.

We’re sold out, but single-match tickets are coming! 🎟️

We have sold out of Season Tickets for the 2024 MLS Regular Season, but you can still be a part of the fun! Beginning today, fans will have the opportunity to sign up to purchase the remaining single-match tickets to catch… pic.twitter.com/b5ZwSbjJru

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023