Cardenal Álvaro Ramazzini sale de Guatemala

Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmaron este viernes 1 de diciembre que el cardenal Álvaro Ramazzini salió del país. Esto ocurre después que trascendió una posible orden de captura en su contra y una queja del gobierno de Guatemala ante el Vaticano.

Ayer, el cardenal indicó que existen rumores sobre una posible orden de captura en su contra. Explicó que incluso le han expresado solidaridad ante tal situación; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado sobre ello.

“No creo que si hubiera una orden de captura le avisen a uno antes, pero espero que no, porque no he cometido, ningún delito”, señaló Ramazzini. Aunque agregó que “cuando el río suena, piedras trae”.