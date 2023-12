CF Montréal anuncia la continuidad del guatemalteco Aaron Herrera

El entorno del fútbol guatemalteco recibió la noticia de que su máxima figura en la selección nacional, Aaron Herrera, seguirá formando parte del CF Montréal de la MLS para la temporada 2024, año en el que el nacido en Las Cruces, Nuevo México, buscará seguir siendo fundamental en el carril derecho del club canadiense.

La continuidad de Herrera se anunció junto con los primeros cambios en el Montreal CF, que empieza a dejar fuera a futbolistas, entre los que destacan los delanteros Jojea Kwizera y Romell Quioto. Al guatemalteco de 26 años aún le queda contrato en vigor, y su permanencia en el club se confirmó tras una temporada en la que disputó 23 partidos en todas las competiciones.

Le CF Montréal exerce les options de quatre joueurs pour la saison 2024 >>> https://t.co/DlvVw8lQ73

CF Montréal exercises options on four players for the 2024 season >>> https://t.co/ZMJoeeJOLf#CFMTL pic.twitter.com/BQ2wc8xu7K

— CF Montréal (@cfmontreal) December 1, 2023