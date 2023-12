Los famosos que han enfrentado el VIH/SIDA

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una fecha destinada a realizar campañas de concientización y desmitificar la enfermedad. En esta temporada, también recordamos a aquellos famosos que han enfrentado el síndrome, siendo uno de los casos más conocidos el de Freddie Mercury, el vocalista de Queen, quien falleció a consecuencia de la enfermedad.

De acuerdo con la página del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la fecha fue establecida por primera vez en 1988, y cada año se centra en un tema diferente. En 2023, el lema es “Que lideren las comunidades”, ya que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento. A pesar de que desde el mes anterior se llevaban a cabo diversas campañas, este día destaca por la realización de numerosas actividades de concientización.

El término sida, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se refiere a las etapas más avanzadas de la infección por el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). Las personas que no se tratan por dicha infección, pueden empezar a mostrar síntomas de sida a los ocho o diez años. Sin embargo, aquellos que reciben medicamento, pueden tener una mejor esperanza de vida y lograr ser indetectables.

Freddie Mercury

En 1987, el vocalista de Queen fue diagnosticado con VIH, sin embargo, no dijo nada al respecto. Fue hasta el 24 de noviembre de 1991, cuando el cantante murió a los 45 años debido a una fuerte bronconeumonía; tras su deceso se creó una fuendación que lleva su nombre para recaudar dinero para la lucha con el SIDA.

Anthony Perkins

El actor que dio vida a Norman Bates, en la película de Psicosis, fue otra de las celebridades que ocultó que tenía VIH/sida. “Hay muchos que creen que esta enfermedad es una venganza de Dios, pero yo creo que fue enviada para enseñar a la gente cómo amarse y comprenderse, y para tener compasión con el prójimo”, declaró poco antes de morir el 12 de septiembre de 1992.

