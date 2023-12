Expulsión temprana de Donnarumma marca la victoria del PSG

El partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Le Havre no solo estuvo marcada por la victoria 0-2 del equipo visitante, sino también por la temprana expulsión del portero estrella Gianluigi Donnarumma.

El momento clave ocurrió a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Donnarumma intentó despejar el balón en una salida complicada. En su esfuerzo, el portero italiano conectó accidentalmente su bota con el rostro de un rival, resultando en un planchazo que le valió la cartulina roja.

Donnarumma gets a red card for playing WWE instead of footballpic.twitter.com/HuVKZX45v4

— Total Football (@TotalFootbol) December 3, 2023