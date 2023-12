Juegos Olímpicos: Francia se pronuncia respecto a la amenaza terrorista

La ministra de Deportes francesa Amélie Oudéa-Castéra aseguró este lunes que, a pesar de la amenaza terrorista, no contempla la “hipótesis” de cambiar el recorrido de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024, que debe celebrarse en el río Sena a su paso por París.

Un joven francés, hijo de padres iraníes y vigilado por su radicalización islamista y sus problemas mentales, asesinó el sábado por la noche con un cuchillo y un martillo a un turista alemán e hirió a otras dos personas en el distrito XV de París, cerca de la Torre Eiffel.

Ese atentado tuvo lugar prácticamente dos meses después del asesinato de un profesor en el norte de Francia y puso de nuevo en el centro del debate la amenaza yihadista, siete meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos en París.

El gobierno francés teme asimismo eventuales repercusiones en su territorio de la escalada en el conflicto palestino-israelí.

A taste of Paris 2024 on the city hall!

The look of the Games that will be deployed all around the venues in France starts its journey in Paris !

Come have a look if you're around and tag @Paris2024 on your stories 📲 pic.twitter.com/C2Z8L6LyLN

— Paris 2024 (@Paris2024) November 29, 2023