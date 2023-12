Duelo entre Guardiola y Emery, el plato fuerte de la Premier League

Tras haber empatado sus tres últimos partidos ligueros, el Manchester City quiere reencontrarse con la victoria en este duelo entre dos de los entrenadores españoles con un mejor palmarés: Guardiola ha ganado tres veces la Liga de Campeones y Emery cuatro la Europa League.

Los ‘Citizens’ han tenido un inicio irregular esta temporada y sufren por sus bajas en el medio campo, con la marcha de su capitán Ilkay Gundogan al FC Barcelona y la lesión del belga Kevin De Bruyne, quien apenas ha disputado 20 minutos.

El conjunto de Guardiola cuenta como su mejor baza con la imponente racha goleadora del noruego Erling Haaland, el máximo goleador del torneo con 14 goles, además del buen estado de forma de Julián Álvarez.

El delantero argentino, de 23 años, brilló el domingo con una milimétrica asistencia de gol a Phil Foden.

A pesar de no contar con grandes estrellas, el Aston Villa experimentó un giro copernicano tras la llegada de Emery al banquillo y ha logrado 22 triunfos en 2023.

