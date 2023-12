Lionel Messi, elegido atleta del año por la Revista ‘Time’

En un hecho sin precedentes, Lionel Messi ha sido reconocido como el Atleta del Año por la renombrada revista ‘Time’, destacando no solo sus logros deportivos sino también el fenómeno que desencadenó su fichaje por el Inter Miami en 2023, catapultando la Major League Soccer (MLS) a nuevas alturas en el panorama futbolístico mundial.

El artículo que proclama a Messi como el mejor atleta de 2023 comienza narrando el emocionante debut del astro argentino con el Inter Miami el 21 de julio de 2023, un momento que aún parece surrealista para quienes fueron testigos de ello. En la portada, Messi se presenta imponente con la distintiva camiseta rosa del club estadounidense.

