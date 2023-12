El error del árbitro Kevin Cacao en el Xelajú-Comunicaciones

Xelajú M. C. empataba 1-1 con Comunicaciones en la semifinal de ida que se disputó en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, cuando el cuadro visitante a través de Jesús López fue al ataque y en la entrada del área grande, el jugador Héctor Moreira se barrió y derribó al “Chucho”, pero el árbitro Kevin Cacao no pitó el penalti a favor de Comunicaciones, marcando así la gran polémica del duelo.

El analista arbitral, Jonathan Polanco, a través de la cuenta @VAR502GT, se refirió a esta jugada. “Craso error del árbitro al no sancionar una falta imprudente del defensor de Xela que al ser anticipado le da una patada a su adversario. Era penal a favor de Cremas”, fue el contundente y claro mensaje del experto en este tema arbitral.

NOTA: Momentos especiales en el Xelajú- Comunicaciones

@Xelaju_Oficial – @CremasOficial 17’ ❌ CRASO ERROR del árbitro al no sancionar una falta imprudente del defensor de Xela que al ser anticipado le da una patada a su adversario. Era penal a favor de Cremas.

🎥 @TigoSportsGt pic.twitter.com/9Zserf15w7 — VAR502 (@VAR502GT) December 8, 2023

Amarini Villatoro

El 20 de septiembre de este año, Comunicaciones venció a Xelajú M. C. 2-1 en la capital por la jornada 7 de la fase regular, y al final del partido, Amarini Villatoro arremetió contra el central Kevin Cacao.

“Siempre que pita Cacao (árbitro central) pasa algo. La vez pasada no nos marcó un penal acá, hay un montón de videos donde es un marcaje en contra, creo que es Gordillo que va con el codo arriba en una jugada dividida, era amarilla, es la personalidad de él, nosotros también tenemos que respetar más, estamos conscientes de eso, pero al árbitro el rival le dice de todo y él no responde, uno no se puede quedar callado, la molestia de nosotros es esa, en el primer tiempo repuso dos minutos que al final fueron cuatro por las celebraciones, pero en el segundo tiempo repuso 5 se lesionó Fredy, hubo cambios y no dio ni uno más, entonces son las molestias con las que nos quedamos, sentimos que las faltas no fueron catalogadas de la misma manera, pero sabemos que él es así, es localista, son las cosas que nos tocan, molesta, porque el equipo mostró personalidad”, dijo Villatoro en aquella conferencia de prensa.

Y las redes sociales no perdonaron, y muchos recuerdan esas palabras cuando Villatoro llamó localista a Cacao, ya que ese “arbitro localista” hoy no perdió esa etiqueta y favoreció a Xelajú con no marcarles un penalti.

Perfil de TikTok