El histórico Santos de Brasil desciende a segunda división

Un capítulo oscuro se ha escrito en la historia del fútbol brasileño, marcando el descenso del Santos de Sao Paulo, un equipo venerado donde leyendas como Pelé y Neymar forjaron su legado. Este miércoles, el ‘Peixe’ cayó a la segunda división por primera vez en sus más de cien años de existencia.

Tras años de crisis tanto en el ámbito deportivo como económico, el descenso se consumó en el peor momento posible, cerca del primer aniversario del fallecimiento de Pelé. A pesar de llegar a la última jornada del Brasileirao en la posición 15 con 43 puntos, una derrota en casa por 2-1 ante Fortaleza relegó al Santos al puesto 17, condenándolos a la Serie B en 2024.

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division 💔

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/MX0vdQgsaM

— B/R Football (@brfootball) December 7, 2023