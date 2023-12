FECI busca investigar a Arévalo por lavado y pedirá colaboración de EE. UU.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, dio a conocer los resultados de las investigaciones realizadas dentro del caso “Corrupción Semilla”, en la fase denominada “financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero”. Además, anunció que se presentaron solicitudes de antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y dos diputados por esa organización política.

En conferencia de prensa, el funcionario del Ministerio Público (MP) aseguró que esta agrupación recibió aportaciones en el marco de su formación como partido; sin embargo, no se sabe de qué personas provenían. “Este dato es importante porque se da la posible comisión de un hecho delictivo”, resaltó.

Añadió que fueron al menos siete hallazgos los que se hicieron con respecto al manejo de las finanzas de Semilla, entre estas, uno relacionado con gastos permanentes destinados a la campaña electoral.

En este contexto, explicó que el informe financiero del TSE confirma que las personas responsables de la organización política eran los actuales diputados, Samuel Pérez, como secretario general, y Ligia Hernández Gómez, entonces secretaria general adjunta número 1, de quienes se pidió el retiro de inmunidad.

El fiscal manifestó que, sumado a lo expuesto, hay un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), derivado que de la auditoría financiera al partido político se le impuso una multa de 50 mil dólares.

Y para poder cancelar dicha multa, el partido a través de su secretario general y representante legal Bernardo Arévalo, gestionó mediante escritura pública, y a través de acciones de la notaria Andrea María Reyes, que realizó un contrato de mutuo acuerdo con garantía fiduciaria. Este lo suscriben Arévalo, Ligia Hernández, Samuel Pérez; y Manuel Alvarado como acreedor por la cantidad de 44 mil dólares.

“Cuándo se desvanece la cantidad de dinero, la IVE dice no es suficiente, porque no se respalda esa suma. En estos momentos se está presentando la solicitud de retiro de antejuicio contra Arévalo por la posible comisión de lavado de dinero al no esclarecer fehacientemente el origen y destino de 44 mil dólares de EE. UU.”, dijo Curruchiche.