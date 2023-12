Caso Semilla: MP pide retirar inmunidad a Bernardo Arévalo y Samuel Pérez

Las autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el secretario general de la entidad, Ángel Pineda, brindaron una conferencia de prensa este viernes 8 de diciembre para dar a conocer los resultados de una investigación relacionada con temas electorales.

Pineda explicó que se trata de un caso que consiste en tres fases, en los que el MP se ha apoyado en entes científicos y técnicos, entre estos, el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Instituto Nacional de Ciencias Foreneses (Inacif), la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Antes de profundizar en el tema, expresó que se han generado indicios y evidencias a través de una investigación penal objetiva, la cual se trabajó por los fiscales, según sus palabras, aun siendo objetos de ataques contra su persona y sus familias.

“(Ellos) continúan trabajando. Guatemala se merece fiscales valientes y comprometidos. No vamos a claudicar en la búsqueda de la justicia, a pesar de que existan grupos que han intentado, sin éxito, reformar nuestra Ley Orgánica para actuar en perjuicio de nuestras actividades”, expresó.

#AHORA Leonor Eugenia Morales Lazo, Agente Fiscal de la FECI, informa en conferencia de prensa que se presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, y se giró orden de aprehensión contra Jaime Gabriel Gudiel Arias y Cynthia Alejandra… pic.twitter.com/224KoJqcOT — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 8, 2023

“Es una falacia que el MP quiera alterar los resultados electorales o se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos esto”, añadió. Y señaló que es penoso que algunos magistrados del TSE se han sumado a señalamientos con ese enfoque.

Por aparte, resaltó que valoran el trabajo de los voluntarios que participaron en el proceso de las Elecciones Generales 2023 y aclaró que los hechos ilícitos que hoy se revelan no son achacables a ciudadanos “valientes y comprometidos con la democracia”.

De acuerdo con Pineda, el pueblo ha sido víctima de una estructura inescrupulosa que por ansia de poder ha socavado la democracia. “El pueblo de Guatemala no se merece que lo engañen, no es justo, no es correcto y no lo vamos a permitir”, mencionó.

También anunció que se remitirá una copia al TSE con respecto a los hallazgos de las pesquisas para lo que tenga que resolver lo que corresponda.

FECI señala ilegalidades en constitución del partido Semilla

Curruchiche inició su intervención indicando que el pueblo de Guatemala merece saber la verdad y aseguró que no se permitirá ningún tipo de injerencia en asuntos nacionales, tampoco se avalarán las acciones de quienes, en su opinión, buscan frenar las investigaciones. Añadió que, le hubiera gustado que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, estuviera presente para conocer los hallazgos.

#AHORA El titular de la FECI, Rafael Curruchiche, asegura que le gustaría que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otros diplomáticos quienes, “de forma abusiva, quieren interferir”, se acerquen al Ministerio Público. Ello, previo a dar detalles del caso deominado… pic.twitter.com/glhH1vinGL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 8, 2023

En tanto, Leonor Morales, agente fiscal de la FECI, indicó que este caso se inició en seguimiento a la denuncia relacionada con irregularidades en las firmas recolectadas para la adhesión al comité pro formación del partido Movimiento Semilla. Indicó que los análisis del Inacif establecieron las diferencias con respecto a las originales.

“El TSE omitió su deber de denunciar lo ocurrido ante el MP. Por lo que, se reflejó una práctica constante de actuación dolosa y con pleno conocimiento del hecho”, indicó ante esta situación.

Agregó que el comité pagó Q7 por firma recolectada y Cinthia Alejandra Rojas Donis declaró bajo juramento ser la responsable de revisar la veracidad de información de los ciudadanos que buscaban adherirse que los ciudadanos lo hicieron con su voluntad.

Solicitudes de antejuicio contra Arévalo y Pérez

Ante lo expuesto, la delegada del MP destacó que el presidente electo, Bernardo Arévalo, exsecretario de la organización, fue omiso y esquivo en denunciar a Rojas Donis, lo que, aseguró, revela la intención de irresponsabilidad y el ánimo de que se persiguiera únicamente a personas seleccionadas por él.

“Lo cual encuadra en ilícitos penales de: uso de documento falsificado con agravante electoral de forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción de justicia”, destacó.

En ese sentido, compartió que hoy se presentó la solicitud de retiro de antejuicio contra Samuel Andrés Pérez Álvarez y César Bernardo Arévalo de León, toda vez que ostentan los cargos de diputado al Congreso de la República.

También se solicitaron las ordenes de aprehensión contra: Jaime Gabriel Gudiel Arias y Cinthia Alejandra Rojas Donis por falsedad ideológica con agravación.