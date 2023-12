TSE: “(Autoridades electas) deben tomar posesión, de lo contrario, hay rompimiento constitucional”

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindaron una conferencia de prensa este viernes 8 de diciembre para pronunciarse con respecto a los señalamientos hechos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), acerca de supuestas irregularidades que se habrían dado para alterar los resultados de las Elecciones Generales 2023.

La presidenta del órgano electoral, Blanca Alfaro, reiteró que los resultados están oficializados y son inalterables. En ese contexto, indicó que se tienen 340 corporaciones municipales, diputados al Legislativo y al Parlacen, al igual que el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que ya cuentan con sus credenciales.

“En este momento, hemos terminado con el proceso electoral 2023. Las personas están debidamente acreditadas y deben tomar posesión, de lo contrario, hay rompimiento constitucional”, añadió la magistrada.

Con respecto a lo indicado por la FECI, dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, indicó que comprende que es el inicio de una investigación que contiene indicios. Sin embargo, consideró que es contradictorio lo expuesto en la conferencia ofrecida este día, esto tomando en cuenta que aseguraron que las juntas electorales cumplieron su trabajo, pero, a la vez, dijeron que se alteraron datos.

“El TSE no puede, de ninguna manera, estar dentro de ninguna junta municipal, junta receptora de votos o junta departamental”, destacó. Al mismo tiempo que agradeció a los ciudadanos que participaron en los cuerpos electorales y a quienes, según sus palabras, acudieron a las urnas y votaron de manera libre para cumplir con su deber ciudadano.

“En estos momentos, por favor que quede claro, no podemos desconfiar del trabajo que hicieron los ciudadanos, fueron más de 100 mil guatemaltecos. Dado que estamos próximos al 14 de enero, no hay tiempo absoluto para que podamos repetir ninguna elección, de lo contrario, si no toman posesión, habría rompimiento constitucional”, destacó.