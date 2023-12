Manchester United es humillado en Old Trafford

Una nueva jornada de la Premier League dejó a los aficionados del fútbol boquiabiertos cuando el Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, se impuso de manera contundente al Manchester United con un marcador de 3-0 en Old Trafford. El equipo visitante, que ha demostrado ser uno de los más en forma en las últimas semanas, sumó tres puntos valiosos en la 16ª fecha de la competición.

Con esta victoria, el Bournemouth se sitúa en la 13ª posición de la tabla, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros de la Premier League, con un empate ante el Aston Villa como único tropiezo. Por otro lado, el Manchester United, a pesar de ocupar el sexto lugar, experimenta sensaciones muy diferentes. La semana que viene enfrentarán al Liverpool sin la presencia del suspendido Bruno Fernandes.

The sweetest of victories for @afcbournemouth 🍒 #MUNBOU pic.twitter.com/jXcpVzthQA

El Manchester United, que venía de una victoria 2-1 sobre el Chelsea, mostró una cara completamente diferente en Old Trafford. La irregularidad del equipo se manifestó en un ataque carente de peligro y una defensa superada por los goles de Dominic Solanke (5), Philip Billing (68) y Marcos Senesi (73). Incluso, la derrota pudo haber sido más abultada si el VAR no hubiera detectado una mano en el último gol.

La oportunidad de igualar con el Manchester City en caso de victoria se esfumó, y ahora el sexto puesto del United, con 27 puntos, se ve amenazado por el Newcastle, séptimo con un punto menos. Este revés mete presión sobre los jugadores y el técnico Erik Ten Hag, a solo tres días de un crucial duelo en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich y a una semana de enfrentar al Liverpool en Anfield, donde Fernandes estará ausente por acumulación de tarjetas.

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, vivió su segunda victoria en Old Trafford, recordando su éxito como jugador con el Athletic Club en 2012 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

A better start to the second half from United with some early pressure.

Keep it up! 👏#MUFC || #MUNBOU pic.twitter.com/ZiJMkXv0Iw

— Manchester United (@ManUtd) December 9, 2023