Columbus Crew se corona campeón de la MLS en una épica final

El Columbus Crew hizo historia este sábado al derrotar por 2-1 al Los Angeles FC (LAFC) en una emocionante final de la Major League Soccer (MLS). El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue la figura destacada al anotar un gol y ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido.

Columbus, que quedó fuera de las eliminatorias la temporada pasada, logró una notable resurrección bajo la dirección del técnico francés Wilfried Nancy. El equipo contó con una formidable ofensiva liderada por ‘Cucho’ Hernández y el uruguayo Diego Rossi, exjugador del LAFC. La victoria en la final marcó el tercer título para Columbus, que se suma a los triunfos obtenidos en 2008 y 2020.

El delantero colombiano ‘Cucho’ Hernández brilló con luz propia al abrir el marcador con un penal en el minuto 33, seguido por la anotación del ghanés Yaw Yeboah en el minuto 37. A pesar del esfuerzo del LAFC, que recortó distancias con el gol del gabonés Denis Bouanga en el minuto 74, Columbus se mantuvo firme bajo la intensa lluvia en el Lower.com Field de Columbus, Ohio.

“Fue un poco difícil para mí y mi familia venir de Inglaterra a Estados Unidos. Esto significa que todo el esfuerzo y la decisión que tomamos fue la correcta”, expresó Hernández tras el partido.

We couldn’t have done this without y’all 🖤💛 pic.twitter.com/3oUIu9IXsi

— The Crew (@ColumbusCrew) December 10, 2023