Manchester City derrota a Luton Town, pero pierde a Haaland por lesión

El Manchester City logró poner fin a su racha negativa al vencer 1-2 al Luton Town en un emocionante encuentro disputado como visitante. Sin embargo, la victoria se vio empañada por la ausencia de Erling Haaland, quien no fue convocado debido a una lesión que preocupa al equipo dirigido por Pep Guardiola.

El partido comenzó cuesta arriba para los ‘Sky Blues’, ya que el Luton Town tomó la delantera con un gol temprano. Sin embargo, el Manchester City demostró su calidad al remontar con anotaciones de Bernardo Silva y Jack Grealish, asegurando así los tres puntos cruciales.

A pesar de la victoria, las noticias menos alentadoras llegaron antes del partido, cuando se anunció que Erling Haaland no estaría disponible debido a una “reacción al estrés óseo en el pie“. El delantero noruego, pieza fundamental en el esquema de Guardiola, no pudo participar en el enfrentamiento y su ausencia plantea incertidumbre sobre la duración de su recuperación.

Pep Guardiola expresó su preocupación ante la prensa, afirmando: “No conozco la duración de la lesión. Veremos qué pasa semana a semana, día a día. Erling ha sido muy importante desde que llegó, es cierto. Pero a lo largo de la temporada, vemos este tipo de cosas. Las lesiones, suspensiones, problemas, tenemos que adaptarnos”.

Con 14 goles en 15 partidos, Haaland lidera la tabla de goleadores de Inglaterra, convirtiéndose en un jugador clave para el Manchester City. La incertidumbre sobre su recuperación plantea desafíos adicionales para el equipo en una temporada donde la competencia es feroz.

🚨 Erling Haaland is not included in the Man City squad for their trip to Luton!#LUTMCI pic.twitter.com/8rhP8RjhpL

— Premier League (@premierleague) December 10, 2023