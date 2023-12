Exfiscal Paz y Paz: “El MP no puede determinar la validez de las elecciones”

La exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, se refirió este lunes 11 de diciembre a los resultados de la investigación presentada por el Ministerio Público (MP) con respecto a supuestas irregularidades en el marco del proceso electoral, mismas que, en opinión de ese ente, llevarían a que se pueda declarar nulo, ya que asegura que se alteraron los resultados.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, señaló que lo relacionado con las elecciones no pasa de ser una opinión del MP que, además, desafortunadamente no puede otorgar, pues no está dentro de las facultades de esa institución calificar los resultados electorales, sino que es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Todas las pruebas que ellos revelaron o conducen a otra cosa o son totalmente inconsistentes. Entonces, no puedo dejar de señalar que es altamente preocupante las conclusiones a las que llegaron en esta conferencia de prensa y subrayar, por supuesto, que no tienen ninguna facultad el Ministerio Público o los fiscales para examinar los resultados electorales”, dijo.

Agregó que se señalaron irregularidades en las actas, las cuales jamás debieron haber salido de la custodia del TSE. “Horrorizados vimos cómo allanaron las instalaciones del tribunal, secuestraron las actas y ahora se han dado a la tarea de examinarlas y emitir opiniones sobre las mismas”, expresó.

Asimismo, reiteró que ni tienen la facultad ni los mecanismos para examinarlas, y más bien confunden a la población, pues dan datos que, a su criterio, son inconsistentes. “En mi opinión, quieren generar caos”, resaltó.

De igual forma, la exfiscal consideró que no tiene duda de que se actúa de mala fe de parte de la Fiscalía, empezando porque no es su función entrar a ver si son válidas o no las actas, sino lo que le corresponde es investigar y esclarecer hechos delictivos, no evaluar la integridad del proceso electoral.

“En exceso se usan facultades y funciones que no les confiere la ley. No es una actuación imprudente, es dolosa y con propósitos espurios. (…) El MP no puede determinar per se la validez de las elecciones”, manifestó.

También puede leer: FECI busca investigar a Arévalo por lavado y pedirá colaboración de EE. UU.

#EUElecciones2023 Claudia Paz y Paz, exfiscal del MP: "Las actas jamás debieron haber salido de la custodia del TSE (…) Son documentos públicos, los cuales, bastaba con una certificación; no era necesario secuestrarlas" pic.twitter.com/Ys3UbT7lAm — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 11, 2023

Paz y Paz considera que investigaciones no tienen sustento

La exfiscal Paz y Paz consideró que las últimas investigaciones de la fiscalía han sido totalmente sin sustento. Por ejemplo, mencionó el caso en el que se presentaron los hechos acaecidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) donde, aseguró, se imputaron gravísimos delitos por el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

En ese sentido, expresó su preocupación por falta de fundamento de las últimas acciones del MP. Aseguró que, en este caso, el juez quitó varios de los cargos que estaban siendo imputados porque no había pruebas.

En cuanto a cómo se ve lo que ocurre en Guatemala a nivel internacional, destacó que ha sido unánime la condena al intento del MP de que se desconozca el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. Según sus palabras, los países europeos, la propia Unión Europea, los Estados Unidos y países de América Latina han censurado la actuación de la Fiscalía, pues desafortunadamente no es la primera vez que actúa de esa manera.

“La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de lo arbitrario e ilegal, así como contrario a los estándares internacionales, que ha sido el comportamiento del MP. Ha sido muy clara en censurar la actuación de la fiscal general, de la entidad y de hacer el llamado a las cortes para que se resguarde la voluntad popular”, expuso.

Finalmente, indicó que el ente investigador insiste en vulnerar la voluntad popular, a pesar de que la ciudadanía se ha expresado claramente, no solo en las runas, sino en las calles, exigiendo que se respeten la democracia y la alternabilidad en el poder. “Es condenable desde cualquier punto de vista la actual actuación del Ministerio Público”, concluyó.