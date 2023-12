Xelajú M. C. brinda homenaje póstumo a Carlos Jurado

Xelajú M. C. le rindió un homenaje póstumo a su exentrenador Carlos Daniel Jurado. En el engramillado del estadio Mario Camposeco, fue colocado el féretro del que fuera campeón con la institución en 2007 (liga) y 2011 (copa), el cual fue acompañado por ofrendas florales.

En el acto religioso estuvieron presentes directivos, jugadores de las distintas divisiones del “Súper Chivo”, así como familiares y amigos cercanos del estratega uruguayo.

Uno de los momentos más especiales fue cuando algunos de los presentes le dedicaron algunas palabras a Carlos Daniel. Entre ellas, Lupita, su esposa, quien viajo a Guatemala cuando él aún se encontraba con vida, pero que lamentablemente no pudo despedirse de él en vida.

Por eso las palabras de emotividad florecieron en la ciudad altense. “Primeramente, quiero agradecer todo el cariño que le tienen a Carlos Daniel. Estoy orgullosísima de la persona que era. Un hombre capaz, alegre, bondadoso, amoroso, el hombre que nunca creía en la maldad de las personas, él siempre creyó que todos eran buenos”, recordó Lupita.

Añadió: “Quiero agradecer a la junta directiva, presidida por el señor José Carlos (presidente), ya que tuve una respuesta de cariño por la muerte de Carlos Daniel. Hoy quiero decirlo, alto, fuerte, claro, de frente, quiero agradecerle a José Carlos y su junta directiva por que se hicieron cargo de todos los gastos del hospital y funeral porque a mí no me alcanzaba el dinero”.

Agradecimiento

La esposa de Carlos Jurado también le agradeció al plantel de jugadores el apoyo y cariño a su conviviente: “Quiero agradecer a todo este plantel de jugadores por el cariño que le dieron a Carlos”.

En esa línea, le dejó un mensaje al actual estratega de Xelajú, Amarini Villatoro. “Usted profesor Amarini, usted tiene un listón bien alto, porque él (Jurado) confiaba mucho en usted, porque él le enseñaba a usted lo que tenía qué hacer, porque usted es joven, porque él quería que usted amara esta tierra y este equipo como él lo amaba. Ahí le queda ese listón. Usted tiene que sacar la tarea adelante”, dijo Lupita.

La viuda de Carlos Jurado también le dejó mensajes a Aslinn y Lom. “Aslinn, usted era de los preferidos, usted era al que él, le tenía confianza, nunca baje su confianza, porque usted es un buen jugador”, dijo Lupita.

Esposa de Carlos Jurado: “Me falta Lom (Darwin), ¿qué vamos a hacer con usted? Usted es un buen jugador, pero vamos, luchemos, todos del brazo, todos juntos, esto es un equipo, esto es Xela, esto es Quetzaltenango, somos el Sexto Estado, y somo porque yo creo que pertenezco a esto”.

Gratos recuerdo

Durante su intervención, Lupita viuda de Jurado recordó que ellos eran una pareja que compartían su amor por el futbol. “Carlos y yo éramos una pareja muy igual, a los dos nos gustaba el futbol. Uno como mujer de un entrenador o de un jugador tiene que estar ahí, al lado de ellos”.

“Voy a extrañar todas las llamadas diarias que hacíamos y que siempre al contestar me decía: ‘Cómo estás viejita hermosa, preciosa’”, lamentó Lupita.

Por último, dijo: “Lástima que regresé en estas circunstancias. Yo no podía venir antes por trámites de residencia, él no quería que viniera, pero me vine a la fuerza y ya no lo alcancé. Yo hubiese querido que me espera, pero no me espero porque no pudo, porque si por el fuera, me hubiese esperado”. Añadió: “Ya no tendré quien me diga lo hermosa que soy”.

La esposa del entrenador Carlos Jurado, explicó que la próxima semana se irán de Guatemala junto a sus hijas, y recordó que: “Él (Jurado) era un ciudadano del mundo, pero se quedó aquí, porque esta era la tierra que amaba. Luchaba para que este equipo fuera grande”.

