FIFA da a conocer los finalistas para el The Best a Mejor Entrenador Masculino

Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalletti se alzan como los finalistas al prestigioso galardón de The Best al Entrenador Masculino de la FIFA. Este reconocimiento distingue a los estrategas más destacados del fútbol masculino, abarcando el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. La emocionante revelación del ganador se llevará a cabo en una ceremonia programada para el 15 de enero de 2024 en Londres.

Inicialmente, cinco entrenadores fueron nominados por un panel de expertos para el The Best al Entrenador Masculino de la FIFA. De esta lista selecta, los tres finalistas fueron elegidos por un jurado internacional diverso, compuesto por entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones, periodistas especializados en fútbol y apasionados aficionados que emitieron sus votos en el sitio web oficial de la FIFA.

