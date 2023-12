Exfiscal Campo espera resolución judicial “sin sesgo”

Para este jueves 14 de diciembre está programada la continuación de la audiencia de primera declaración del exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, y la extrabajadora del Ministerio Público (MP) Anahí Pineda, quienes están vinculados en un caso que permanece bajo reserva total. El expediente es conocido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Víctor Cruz.

Antes del inicio de la diligencia, Campo brindó breves declaraciones a los medios de comunicación, en las que expresó que espera que el juez resuelva con imparcialidad y sin ningún tipo de sesgo.

Aunque hasta el momento se desconocen detalles con respecto al caso con el cual se le vincula, tomando en cuenta la condición en que se encuentra, se conoció que los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y denegación de justicia.

El exfiscal Campo fue capturado el pasado viernes 1 de diciembre. Tras esto, se le trasladó a la Torre de Tribunales para comparecer ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de aprehensión en su contra. En ese momento, dijo que no ha incurrido en ilegalidades y es víctima de persecución política por los expedientes que le tocó investigar en su momento en la Fiscalía contra la Corrupción.

Asimismo, aseguró que “obviamente” se trata de un “caso montado”, pero que comprende que estas son las consecuencias de haber procesado a cuatro ministros del gobierno anterior y haber iniciado investigaciones contra la administración gubernamental actual, así como no haber obedecido órdenes que describió como abiertamente ilegales, las cuales señaló que le fueron dadas.

“Por no prestarme para proteger los intereses de un sistema corrupto. Por no aceptar, en todo caso, favorecer a personas de alto perfil vinculadas con investigaciones de alto impacto que tuve a mi cargo dentro de la fiscalía, me toca afrontar estas consecuencias”, puntualizó.