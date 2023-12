Querida actriz de telenovelas es hospitalizada de emergencia por cáncer

La salud de la actriz de telenovelas, Rosita Pelayo, encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que se dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor maligno en el colon. Según detalles proporcionados en “Ventaneando“, la famosa enfrenta una fuerte deshidratación y anemia como resultado del tratamiento contra el cáncer.

El miércoles 13 de diciembre, la actriz de 64 años fue ingresada de urgencia al hospital después de presentar sangrado en la bolsa de colostomía, según reveló en una entrevista el reportero Jorge Zamitiz, quien también es un amigo cercano de Pelayo.

Oración en cadena para la salud de Rosita Pelayo, está muy grave pero no será su primer batalla ni la última 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/8oHlCcnfoW — vero1gallardo (@Vero1gallardo) December 15, 2023

Se detalló que el estado de salud de Rosita Pelayo es delicado, y ya se están llevando a cabo estudios médicos para determinar si se trata de una úlcera. La condición de la también conductora se ha agravado debido a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, los cuales le han causado una fuerte deshidratación y anemia.

“Por desgracia no puede atenderlos porque está un poco delicada (…) Llegó bien, llegó consciente, está muy cansada. Le están haciendo estudios para saber si es una úlcera u otra consecuencia de la cirugía, le quitaron el tumor, pero tenía dos más que por la ubicación no pudieron retirar”, explicó el periodista.

Salud de Rosita Pelayo

Hace solo unas semanas, Rosita Pelayo mencionó la necesidad de someterse a una segunda cirugía para extraer los otros tumores detectados, pero lamentablemente carecía de los recursos económicos necesarios, ya que el costo superaba los 300 mil pesos mexicanos. En respuesta a esta situación, se anunció en “Ventaneando” la apertura de una cuenta para recaudar fondos y cubrir los gastos de la intervención necesaria. En una conversación con los medios, retomada por People en Español, la actriz compartió detalles sobre la ubicación de los tumores:

“Todo está en la pelvis, la radioterapia se realiza en la pelvis porque todo ocurrió en el colon. El doctor extrajo el tumor grande, pero no retiró los tres tumores pequeños, los cuales necesitan ser tratados con quimioterapia y radioterapia”.

En relación con los fondos para su cirugía, expresó: “Es muy difícil cuando te quedas sin nada, sin dinero y sin trabajo. Afortunadamente, tengo mi casa y esa no la suelto, pero he tenido la fortuna de contar con gente tan amable y generosa que ha depositado dinero y me ha brindado su apoyo”.