Barbie, la cinta que lideró taquilla, por fin llega a HBO Max

La película de Barbie, dirigida por la visionaria Greta Gerwig y encabezada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ya dejó una huella imborrable en los cines convirtiéndose en la película más taquillera de 2023.

Su llegada a la plataforma streaming este 15 de diciembre de 2023 se perfila como un evento emocionante que promete iluminar las pantallas de los hogares en estas festividades navideñas.

Solo en México recaudó más de 54 millones de dólares, mientras que a nivel global superó ampliamente los mil 400 millones de dólares en ingresos por ventas en taquilla, lo que la coloca como la película más taquillera de este año.

“Nunca tuve en mente una frontera entre cosas que están hechas para adultos y cosas que están hechas para niños.

Tuve padres que, afortunadamente, me mostraron montones de cosas e incluso algunas veces encontraba un doble placer en las cosas que no entendía bien, porque sentía que eran ventanas a un mundo que estaba comenzando a descubrir”, señaló Gerwig en una entrevista con The New York Times.

¿Por qué verla la plataforma streaming?

Su mensaje

Barbie no es solo una película de muñecas de Mattel. Es un tesoro de mensajes profundos sobre la condición humana y el significado del amor.

Los matices escondidos en el metraje

La riqueza de detalles y matices presentes en cada escena merece ser explorada más a fondo. Para eso tenemos la posibilidad de verla en HBO Max.

Desde los sutiles guiños hasta los elementos visuales. Cada fotograma está repleto de detalles que, en una segunda visualización, revelan nuevas perspectivas y profundidades en la trama y los personajes.

La interpretación de Margot Robbie

Su actuación como protagonista es una exhibición de talento actoral. Su compromiso y habilidad para dar vida al icónico personaje merecen ser apreciados en toda su magnificencia.

Un cierre perfecto para el año

Barbie no solo fue una de las grandes películas del año, sino que también ofrece una oportunidad maravillosa para cerrar el año cinematográfico con broche de oro.

