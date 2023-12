Selección femenina asciende varios puestos en el ranquin FIFA

Este viernes 15 de diciembre, la FIFA dio a conocer la tan esperada actualización del ranquin de selecciones femeninas, y el equipo de Guatemala protagonizó un ascenso importante tras los últimos compromisos oficiales.

La selección femenina de Guatemala, conocida como la Azul y Blanco, vivió un momento de alegría al ascender tres puestos en el ranquin FIFA. Este avance significativo posicionó al equipo en el lugar 80, marcando un hito importante en su trayectoria. El empate reciente ante Jamaica, clasificada como la número 40 del mundo, fue fundamental para este logro, sumando valiosos puntos que contribuyeron al ascenso.

A new landmark for women's football 💪

With over 400 international fixtures played since the previous FIFA/Coca-Cola Women's World Rankings, the latest standings include a record number of teams, with 192 member associations now represented 🌎

— FIFA (@FIFAcom) December 15, 2023