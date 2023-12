Yailin La Más Viral es arrestada tras los videos donde pierde el control

Todo parece indicar que la historia de amor entre Yailin La Más Viral no tendrá un final feliz, pues lo que empezó con lujosos regalos, vacaciones exóticas, fotos en familia, hoy se convierte en una historia llena de violencia, golpes y amenazas con cuchillos.

La bomba explotó cuando salió a la luz una imagen de la cantante con el rostro lleno de rasguños y golpes. Horas más tarde, salió en un en vivo en una peluquería explicando que la imagen fue de un accidente que tuvo y que la filtró una extrabajadora.

“El caso es que yo pasé un accidente con Dani, fuimos a una discoteca, pero como ese no salió a la luz para no preocupar, yo no dije nada”, contó . “Esa foto la tenía esa persona y se puso a llamar a todo el mundo. Si yo no quiero trabajar contigo no seas obsesionada con la gente”.

La situación se salió de control cuando, minutos después, se reveló una llamada que la dominicana hizo a un programa de radio implorando ayuda por el supuesto abuso de su novio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Boconaaa (@laboconaaa)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Boconaaa (@laboconaaa)

Para defenderse de las acusaciones, Tekashi negó que él la violentó como ella lo gritó en la emisora y compartió fuertes imágenes en donde se ve a la intérprete de “Mía” mientras era arrestada en la casa que compartía con él en Miami, Florida.

“Es una mujer que necesita ayuda, es una mujer que necesita mucho amor. Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer”, dijo el cantante. “Si enseño la prueba, quedo mal, no enseño la prueba, quedo mal”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Boconaaa (@laboconaaa)

Pide apoyo para la cantante

La paz se convirtió en guerra, pues el artista compartió grabaciones mostrando como Yailin La Más Viral patea sus coches de lujo, lo amenaza con un cuchillo y hasta lo golpea con un palo.

“[Yailin es] una persona que está pasando por algo mental, desde que yo [la conocí] la he protegido. Nunca me he pasado con ella; la gente es muy odiosa, es como un tren para odiar a Tekashi”, dijo.

“Ella es una niña [que] tiene problemas mentales, [depresión] post parto y todavía la estoy defendiendo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por We La Gente (@welagentetv)

69 reiteró que la llamada en donde Yailin pide ayuda al programa radial Alofoke se convirtió en un circo gracias al locutor Santiago Matías.

“Hizo una llamada a una persona oportunista, la usó para vistas, para likes y caí en una posición [en donde] la gente [me dice] abusador”, dijo el cantante, quien dejó claro que si hubiera violentado a Yailin él estuviera ya en la cárcel.

“Esto no es República Dominicana, [aquí] en Estados Unidos aunque tú no le pegues a la mujer, si ella dice: ‘Él me dio [me pegó], tú vas a la cárcel, [yo] no tengo esposas en la mano”. “Yo no le estoy poniendo cargos a Yailin, ella no tiene a nadie acá [en Miami]”, expuso. “La protegí lo mas que pude”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por We La Gente (@welagentetv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por We La Gente (@welagentetv)