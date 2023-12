MLS retira a sus equipos de la US Open Cup de 2024

La liga norteamericana (MLS) anunció este viernes que sus equipos no competirán el próximo año en la US Open Cup, el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos, del cual el Inter Miami de Lionel Messi es vigente subcampeón.

El Consejo de Dueños decidió este viernes que las 29 franquicias de la MLS estarán representadas en la competición por sus escuadras filiales que compiten en la liga de segundo nivel conocida como MLS NEXT Pro.

