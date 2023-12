Roberto Montoya tras la final de ida: “Nada está definido”

Deportivo Guastatoya no aprovechó su localía, que incluyó su terreno de juego, la alta temperatura del oriente del país y un apoyo incondicional desde la grada con la presencia de miles de aficionados, y terminó empatando con Comunicaciones 1-1 la final de ida del Torneo Apertura 2023 de la Liga Guate Banrural.

Si bien es cierto, el “Pecho Amarillo” no perdió y eso le da una posibilidad de que la serie haya quedado abierta para el compromiso de vuelta que se jugará este sábado 23 de diciembre en la capital guatemalteca.

“Queríamos ganar”

Al finalizar el compromiso, Roberto Montoya, quien busca su primer título con el Deportivo Guastatoya, analizó el compromiso en unas breves declaraciones dadas a Emisoras Unidas.

“No estamos contentos, queríamos ganar y no se pudo. Faltan todavía 90 minutos y nada está definido”, dijo Roberto Montoya.

Al ser consultado sobre su apreciación de los jugadores si hicieron o no un buen trabajo, el estratega mexicano destacó la actitud del grupo, lo que para él, “se están haciendo bien las cosas”.

Añadió en esa línea: “Por momentos no me gustó, y hubo momentos en que la reacción fue muy buena”. Reiteró la falta del partido de vuelta y la posibilidad de que no hay nada definido aún.

La vuelta

Deportivo Guastatoya trabajará estos días en el estadio David Cordón Hichos. Luego hacer el viaje a la ciudad capital para encarar con toda la actitud el partido de vuelta de la serie final del Apertura 2023.

El compromiso de vuelta será el sábado 23 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, de la zona 5 capitalina.

Dado el formato de competición, para el partido del próximo fin de semana solo cuenta un marcador global para definir al campeón. Eso significa que cualquiera de los dos equipos logre una victoria en 90 minutos será el nuevo monarca del balompié nacional. Si hay empate, el duelo deberá extenderse al tiempo extra, y si persiste la igualdad, se definirá al campeón desde los lanzamientos desde el punto penalti.

El “Pecho Amarillo” busca su cuarto título con un tercer técnico (Roberto Montoya), ya que los dos primeros los alcanzó con Amarini Villatoro y el último con Willy Coito Olivera, hoy estratega rival. Por su parte, Comunicaciones quiere la copa 32.

