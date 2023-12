FIFA anuncia el regreso de la Copa Intercontinental

A través de sus plataformas digitales, la FIFA ha emocionado a los fanáticos del fútbol al anunciar el regreso de una de sus competiciones más emblemáticas: la Copa Intercontinental. Este torneo, que enfrenta a los campeones de la UEFA Champions League y la CONMEBOL Copa Libertadores, había estado ausente desde su última edición en 2004. Sin embargo, en el año 2024, la emoción y la rivalidad volverán a encenderse en el mundo del fútbol con la celebración de esta prestigiosa competición.

La Copa Intercontinental ha sido testigo de momentos épicos y encuentros memorables a lo largo de los años. Anteriormente, los equipos que conquistaban la UEFA Champions League y la CONMEBOL Copa Libertadores tenían la oportunidad de medirse en un enfrentamiento que definía al campeón indiscutible entre los clubes europeos y sudamericanos. Equipos legendarios han dejado su huella en este torneo, que se ganó un lugar especial en la historia del fútbol mundial.

As of 2024, there will be an annual FIFA club competition – the FIFA Intercontinental Cup.

The tournament will feature all current confederation premier club competition champions and concludes with a final at a neutral venue between the UEFA Champions League winners and the… pic.twitter.com/rIspRAl7Zq

