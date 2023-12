Exreina de belleza es asesinada en celebración de posada

Una posada navideña se convirtió en una escena de horror cuando un grupo armado ingresó, dejando como saldo 12 jóvenes asesinados, entre ellos una exreina de belleza, así como una docena más de heridos. Los terribles hechos tuvieron lugar la madrugada del 17 de diciembre dentro de la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, México. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha determinado el móvil del crimen, y no se ha proporcionado información sobre los agresores, quienes aparentemente huyeron de la escena tras la masacre.

En las redes sociales, internautas y amigos de las víctimas han comenzado a identificar a los jóvenes asesinados en Salvatierra. Según trascendió, una de las personas fallecidas podría ser Thalía Cornejo, una joven de 25 años de edad, quien ostentó el título de Reina de la Candelaria en la feria de Guanajuato en 2017. La identificación de las víctimas se está llevando a cabo con pesar y consternación en la comunidad, mientras se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre este trágico suceso.

#ATENCION 🚨‼️ ¡La masacre de Salvatierra! Todos la conocían en Salvatierra, Guanajuato, por su reinado de belleza. Se mudó a Querétaro para estudiar psicología y en estas fechas volvió para pasar la #Navidad con su familia. Con sus amigos Thalía Cornejo festejó la primera posada… pic.twitter.com/J3MF8Qkfa4 — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) December 19, 2023

¿Quién era Thalía Cornejo, la exreina de belleza asesinada?

Según la información, que circula en redes sociales, Thalía, originaria de Guanajuato, fue coronada como reina de belleza en 2017 durante la Feria de la Candelaria; además, su cuenta en Facebook resalta que ella se interesaba en ayudar a las personas, a tal punto que durante el sismo del 19 de septiembre ella y sus amigos organizaron una colecta de víveres para los damnificados.

En videos que circulan en redes sociales se observa la coronación de la joven, quien además era una de las actuales Princesas de la Feria de la Candelaria, este último título lo obtuvo el pasado mes de enero de 2023. En sus redes sociales, Thalía compartía fotografías con amigos y familiares, así fotografías de su día a día.

Eran inocentes!, Ella es Thalía Cornejo, vivía en Querétaro, fue reina de la Candelaria 2017 y es una de las jóvenes ejecutadas por Sicarios en la Posada Navideña que se celebraba en la Ex Hacienda de San José del Carmen de Salvatierra, Guanajuato. Otros 9 jóvenes fueron… pic.twitter.com/JtvxBz06Ah — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) December 18, 2023

El presidente de México, lamentó este lunes lo ocurrido en Salvatierra y dio a conocer que, hasta ahora, se desconocen los motivos por los que comenzó la agresión: “todavía no tenemos toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato, s un muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos”, dijo.

Por su parte, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, aseveró que ya dio instrucciones para que se de con el paradero de los responsables del crimen: “He girado instrucciones a los cuerpos de seguridad para que coordinados con la Fiscalía den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Mis condolencias con las familias. Salvatierra no está solo”.