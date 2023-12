VIDEOS: Cámaras captan momento del terremoto en China; hay más de 100 muertos

Socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros de numerosos edificios que colapsaron tras el terremoto de magnitud 6.2 que dejó más de 100 muertos y centenares de heridos en una zona remota del noroeste de China. El sismo se produjo a unos 1 mil 300 kilómetros al suroeste de Pekín, en la provincia de Gansu.

Autoridades de Gansu reportaron en un nuevo balance al menos 113 muertos y alrededor de 530 heridos. Mientras que en la vecina provincia de Qinghai, en la ciudad de Haidong, la prensa estatal dio parte de otros 14 fallecidos y 198 heridos. El terremoto dañó, además, más de 155 mil edificios, según el canal público de televisión CCTV, y obligó a los vecinos a salir a la calle, con unas temperaturas gélidas.

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el sismo ocurrió a las 23:59 horas (locales), y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. Por su parte, la agencia estatal china Xinhua informó que el movimiento telúrico se sintió en la histórica ciudad de Xi’an, en la provincia norteña de Shaanxi, a unos 570 kilómetros de distancia. El epicentro del temblor se situó a 100 kilómetros al suroeste de la capital provincial, Lanzhou, y fue seguido por varias réplicas.

Es el sismo que registra mayor número de víctimas en China desde 2014, cuando más de 600 personas murieron en un terremoto en la provincia sudoccidental de Yunnan.

A powerful earthquake of magnitude 6.2 occurred in Jiangsu, China, in the northwest of the country

At least 118 people were killed and hundreds were injured. pic.twitter.com/7eHSDQ8bTh

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2023