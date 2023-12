Reconocido actor es acusado de violación por una periodista

La periodista y escritora española Ruth Baza anunció este martes que presentó una denuncia contra el actor francés Gérard Depardieu por violación, por unos hechos ocurridos presuntamente en París en 1995.

La autora, de 51 años, explicó a la AFP que había formulado su denuncia el pasado jueves ante la policía española por una violación que ocurrió durante una entrevista que realizó al actor francés para la revista Cinemanía el 12 de octubre de 1995 en París, confirmando así una información adelantada por el diario español La Vanguardia.

Se trató de “una invasión sin mi absoluto consentimiento, en ningún momento”, indicó Baza, que entonces tenía 23 años, mientras que el actor contaba con 46. “Me quedé absolutamente paralizada”, agregó sobre los hechos ocurridos presuntamente en los locales de la antigua productora Roissy Films.

En España, el delito de “agresión sexual” incluye también la violación, según el código penal.

En su conversación con la AFP, Baza se refirió a lo ocurrido como “agresión sexual”, pero al ser preguntada si se había tratado de una violación, respondió afirmativamente: “así lo calificó la policía”, contestó.

Contactados por la AFP, la policía y la Fiscalía no confirmaron si ya había sido presentada esta denuncia, que sería la tercera contra el actor francés por violencia sexual desde 2018.

“Cuando acabamos la entrevista, no pusimos los dos en pie y, no sé cómo, de pronto me vuelve a abrazar. Empieza a besarme todo el rostro. Me besó en los labios y yo no podía moverme”, explicó Ruth Baza a la AFP. “Me tocó el cuerpo y me tocó la entrepierna y no podía moverme, no podía moverme, y me besaba, me besaba”, relató, asegurando que se quedó “petrificada” y que “no sentía nada”.