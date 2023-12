Zelenski: “Nadie sabe” cuándo terminará la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoció que “nadie sabe” cuándo terminará la guerra en Ucrania. “Pienso que nadie sabe la respuesta. (…) Ni siquiera nuestros comandantes ni nuestros aliados occidentales”, dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano hizo estas declaraciones en su gran rueda de prensa de final de año, en la que propuso movilizar a hasta 500 mil soldados, ante la falta de tropas del ejército ucraniano en el frente.

Habla sobre Donald Trump

Durante su comparecencia ante los medios, Volodimir Zelenski también se refirió a las elecciones presidenciales del próximo año en EE. UU. y a cómo estas pueden afectar el tema de la guerra. Reconoció que el exmandatario Donald Trump tiene “una personalidad diferente” a la del actual presidente Joe Biden, y que esto se reflejará en “una política diferente”.

“Si la política del próximo presidente, independientemente de quien sea, es distinta respecto a Ucrania, más fría o más económica, entonces creo que eso tendrá un fuerte impacto en el transcurso de la guerra (…) Confío en que EE. UU. no nos traicionará y respetará lo que acordamos”, advirtió. No obstante, expresó su esperanza en que EE. UU. no modifique su apoyo militar y económico, esencial para Ucrania en la guerra con Rusia. Trump ha dicho en varias ocasiones que es contrario a mantener la ayuda a Ucrania.

Aún así, Zelenski destacó la “gran victoria” del ejército ucraniano en el mar Negro, donde las tropas de Kiev obligaron con sus ataques a recular a los buques rusos y eso facilitó la creación de corredores marítimos para que Ucrania pueda seguir exportando granos.