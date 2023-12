Bernardo Arévalo explica de dónde surgen fondos para su gira en la región

En una reciente entrevista, el equipo de transición del gobierno electo abordó los cuestionamientos sobre los gastos asociados a los viajes realizados por el presidente electo Bernardo Arévalo a Costa Rica, Belice, República Dominicana y Panamá. Se aclaró que estos gastos forman parte del “fondo común de los donantes para la transición”, y se subrayó que el periodo de transición no cuenta con financiamiento gubernamental.

Arévalo realizó una serie de viajes a países vecinos, generando interrogantes sobre la fuente de financiamiento de dichas actividades. Según el equipo de transición, los costos asociados a estos desplazamientos se sufragan a través de un fondo común alimentado por donantes interesados en respaldar el proceso de transición.

La explicación proporcionada destaca que este fondo, financiado por donantes externos, ha sido destinado exclusivamente para cubrir los gastos relacionados con la transición gubernamental. El equipo de transición enfatiza que no se han utilizado recursos gubernamentales para financiar los viajes presidenciales ni otros aspectos de la transición.

#AHORA El equipo de transición del Gobierno Electo fue abordado sobre el tema de los gastos para los viajes que ha realizado el presidente electo, Bernardo Arévalo, a Costa Rica, Belice, Republica Dominicana y Panamá. Este indicó que son parte del “fondo común de los donantes… pic.twitter.com/dOlNbbYWWT — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 21, 2023

Bernardo Arévalo dice que el “golpe” en Guatemala fue “bloqueado”

Arévalo dijo a la AFP estar convencido de que asumirá el poder el 14 de enero y gobernará sin miedo, tras haberse “bloqueado” el “golpe de Estado” que asegura fraguó la élite política “corrupta” guatemalteca.

El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, solicitó el retiro de su inmunidad, buscó cancelar su partido Semilla, acusó de anomalías al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y consideró “nulos” los comicios.

Pero el TSE sostuvo que los resultados son “inalterables” y la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó hace una semana al Congreso “garantizar” la juramentación de Arévalo.

En entrevista exclusiva con AFP, al visitar Panamá el martes en una gira centroamericana, Arévalo habló de su futuro gobierno y de la ofensiva de la fiscalía tras ganar las elecciones.

– La fiscalía no ha dado tregua. ¿Aún ve riesgos o está seguro de que asumirá la presidencia?

Estoy totalmente convencido. La fiscalía lo que ha hecho es fabricar casos, actuar sobre patrañas sin ningún sustento. Pero se dio la resolución de la CC y del TSE.

Eso no quiere decir que no siga haciendo intentos, pero no tendrá éxito. No hay duda de que vamos a asumir.

La colaboración entre alcaldes electos y el nuevo gobierno es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población en Guatemala. Como parte de una serie de diálogos que hemos sostenido con las Corporaciones Municipales electas en todo el país, participé en la reunión… pic.twitter.com/APSHtTFMKY — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 21, 2023

El respaldo para el gobierno es amplísimo. Hay una convergencia de fuerzas en defensa de la democracia, determinada a hacer valer el resultado electoral e iniciar el cambio.

– Es previsible que la arremetida continúe. ¿Cómo evitar la posibilidad de un “golpe de Estado institucional” o “militar”?

Un golpe de Estado militar sencillamente no está en ninguna parte en el escenario. El Ejército como institución ha estado totalmente fuera de la crisis política.

El golpe de Estado en cámara lenta que se venía dando ha quedado bloqueado con las resoluciones de la CC y del TSE. El golpe de Estado intentaba, por medios judiciales, lograr unas condiciones de alteración de la voluntad popular y el resultado electoral. La CC cerró el paso.