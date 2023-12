Exparticipante de La Academia estuvo a punto de perder una oreja por el bullying

Cecilia de la Cueva saltó a la fama como integrante del reality show La Academia en 2011, desde entonces ha participado en importantes proyectos como el musical “Wicked” donde compartió créditos con Danna Paola. Actualmente suma éxitos a su carrera como actriz y cantante, todo mientras recuerda el bullying que sufrió en la escuela cuando era niña y que puso en riesgo su vida en más de una ocasión.

“Siempre por ser la más alta, por tener lentes, porque era muy flaca, no sé, siempre fui una niña distinta. Mi bullying fue bastante pesadito, me iban a cortar una oreja, me enterraron un compás en la espalda, me aventaban a la alberca vestida para ver si me hundía. Entiendo, éramos niños, no todos tienen la misma capacidad de análisis y de comprensión”, dijo.