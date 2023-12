La galaxia ‘Citizen’, último obstáculo entre Fluminense y la eternidad

Porque aunque los ‘Citizens’ son considerados actualmente, por presupuesto, plantel, entrenador, y por la cosecha de títulos de este año, como el mejor equipo del mundo, el ‘Fluzao’ está a 90 minutos de adquirir esa condición y entrar en la leyenda, devolviendo a Brasil y a Sudamérica un título planetario que no cruza el océano desde 2012 de la mano de Corinthians.

PEP 💬 I know exactly the talent and the quality of Fluminense and what they can do. They have beaten teams from Argentina, Colombia and Uruguay. I know my players and respect them for what they do.#ClubWC pic.twitter.com/dFZheuFrkC

— Manchester City (@ManCity) December 21, 2023