Nicholas Hagen refuerza al campeón de la MLS

Columbus Crew, el actual campeón de la MLS, ha dado un paso clave para fortalecer su plantilla de cara a la temporada 2024 al fichar al portero Nicholas Hagen. Con un contrato inicial para la próxima temporada y opciones de extensión hasta 2026, el guardameta guatemalteco llega como agente libre después de su destacada actuación con el Bnei Sakhnin F.C. en la Premier League israelí.

Con 27 años, Hagen aporta una valiosa experiencia internacional, destacando tanto en competiciones extranjeras como con la selección nacional de Guatemala. Su incorporación a las filas del Columbus Crew agrega profundidad y calidad a un grupo de porteros ya sólido. El Presidente y Gerente General del Columbus Crew, Tim Bezbatchenko, expresó su entusiasmo: “Nicholas tiene una sólida experiencia de su tiempo en el extranjero y con el Equipo Nacional de Guatemala que proporciona profundidad adicional a nuestro ya fuerte grupo de porteros.”

Hagen is here 🧤

The Crew have signed goalkeeper Nicholas Hagen to a contract for the 2024 season with option years through 2026.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/f1dybihxNv

— The Crew (@ColumbusCrew) December 21, 2023