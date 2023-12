El Inter Miami cierra el fichaje de Luis Suárez

Una noticia que ha resonado en el mundo del fútbol: Luis Suárez ha firmado contrato con el Inter Miami, uniéndose así al proyecto liderado por David Beckham. El acuerdo, según el confiable periodista Fabrizio Romano, se ha cerrado por una temporada, con la opción de extenderlo por un año adicional hasta 2025.

Después de su paso por el Gremio, Luis Suárez viajó a Miami para ultimar los detalles de su contrato con el Inter. La noticia no solo marca su incorporación al equipo estadounidense sino también su esperado reencuentro con Lionel Messi. Esta dupla, conocida como “la sociedad perfecta,” volverá a compartir vestuario en una especie de “último baile” en la MLS.

🚨👚 Luis Súarez has signed the formal contract as new Inter Miami player! All done and sealed.

It will be official soon, all completed on one year deal plus option for further season valid until 2025. 🔫🇺🇾

Messi, Suárez, Busquets, Alba back together.

Here we go, confirmed. pic.twitter.com/nweuucCB1A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023