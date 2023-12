Anuncian lista de películas preseleccionadas a los premios Oscar 2024

A un mes de que se anuncie la lista completa de nominados de la edición 96 de los premios Óscar, se anunciaron las películas preseleccionadas en diez categorías. Se trata de las categorías a Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (canción original), Cortometraje animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales y de Sonido.

Barbie, de Greta Gerwig; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, fueron los filmes con más menciones entre los finalistas. La película de Greta Gerwig encabezó la lista de finalistas con cinco nominaciones preliminares.

Asimismo, en la categoría Sonido y Canción Original por “What I Was Made For?”, de Billie Eilish; “Dance the Night”, de Dua Lipa, y “I’m Just Ken”, de Mark Ronson y Andrew Wyatt. Por su parte, filme de Scorsese obtuvo cuatro nominaciones preliminares, mientras que El color púrpura, Oppenheimer y Pobres criaturas se alzaron con tres cada uno.

La votación para las nominaciones oficiales se realizará entre el 11 y el 16 de enero y el anuncio se hará el 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero y la entrega de la edición 96 premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo.

Más datos que debes saber de los premios Óscar para el próximo año…

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel volverá a ser el anfitrión de la gala de entrega de los Oscar. En esta ocasión, la gran gala se que se celebrará el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Lee también:

Molly McNearney, su esposa y coguionista de Jimmy Kimmel Live!, también regresará a la gala como productora ejecutiva de esa ceremonia que retransmitirá la cadena ABC en más de 200 territorios del mundo, incluyendo Guatemala.