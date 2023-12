El “regalo” del Barcelona para sus aficionados

En medio de la temporada festiva, el Barcelona ha decidido hacer un regalo anticipado a sus fervientes seguidores, compartiendo emocionantes imágenes del delantero Vitor Roque vistiendo la icónica camiseta blaugrana. Este gesto ha generado gran expectación entre los aficionados, ansiosos por ver a la nueva incorporación en acción.

De acuerdo con la información proporcionada por el reputado periodista Fabrizio Romano, Vítor Roque está programado para viajar a España en las próximas 24 horas, confirmando así los planes de su incorporación al Barcelona. Con su arribo previsto para el miércoles, el delantero brasileño vendrá acompañado de su familia, listo para sumarse a los entrenamientos bajo la dirección de Xavi Hernández en los días venideros.

La inmediatez de la llegada de Roque sugiere que el Barcelona está comprometido en asegurar la integración rápida del jugador en el equipo. Este movimiento estratégico busca aprovechar al máximo las habilidades del delantero, proporcionando una valiosa adición al plantel.

La rápida incorporación de Vitor Roque también señala la intención de inscribirlo en el equipo tan pronto como sea posible. Se espera que este proceso se complete en los primeros días de enero de 2024, lo que permitirá al técnico Xavi Hernández contar con el talentoso delantero brasileño en las competiciones venideras.

🔵🔴 Vitor Roque will travel to Spain in the next 24 hours to join Barcelona, plan confirmed.

Tigrinho plans to arrive on Wednesday.

He’s coming with his family in order to start training under Xavi in the following days 🇧🇷 pic.twitter.com/O7ozTqcNHt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023